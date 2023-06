Musetti - Shelton | pronostico e quote al Queen' s | Lorenzo favorito

Quote e pronostico di. COMPARAZIONE QUOTE: 2 - 0 2.30 PIÙ INFO 2.25 PIÙ INFO 2.35 PIÙ INFO 2.25 PIÙ INFO Info in collaborazione con OddsChecker. Il gioco può ...CENTRE COURT Ore 13:00 - (6)vsa seguire - (SE) Thompson vs (5) Norrie a seguire - Peniston vs (2) Rune a seguire - (4) Tiafoe vs KordaMONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEscenderanno in campo mercoledì 21 oppure giovedì 22 giugno. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da ...

Queen's, Musetti travolge Choinski. Mercoledì trova Shelton La Gazzetta dello Sport

Mercoledì Lorenzo Musetti torna in campo per il secondo turno (ottavi) del “Cinch Championships” (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si ...Pronostico Lorenzo Musetti-Ben Shelton, torneo di tennis ATP Londra. Scopri le quote offerte dai bookmaker e il pronostico degli esperti.