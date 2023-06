Musetti-Shelton | ATP Queen’s 2023 | programma | orario | tv | streaming

(Di martedì 20 giugno 2023) Secondo turno insidioso per Lorenzoal. Il toscano, infatti, affronterà il giovane americano Benin una partita che si prospetta essere sicuramente molto avvincente anche per lo stile di gioco di entrambi i tennisti.ha ottenuto le prime vittorie sull’erba in questa stagione, riuscendo a superare il primo turno prima a Stoccarda e poi ieri nel prestigioso torneo londinese. Il nativo di Carrara sembra stia trovando sempre più confidenza su questa superficie e ha vinto agevolmente all’esordio contro il britannico Jan Choinski per 6-4 6-2. L’erba perè un territorio tutto da conoscere e conquistare, visto che quella di ieri con Wolff è stata la sua prima partita in assoluto. L’americano ha un gioco che sicuramente ben si adatta a questi campi, visto l’ottimo ...

Quote e pronostico di. COMPARAZIONE QUOTE: 2 - 0 2.30 PIÙ INFO 2.25 PIÙ INFO 2.35 PIÙ INFO 2.25 PIÙ INFO Info in collaborazione con OddsChecker. Il gioco può ...Mercoledì Lorenzotorna in campo per il secondo turno (ottavi) del "Cinch Championships" (ATP 500 - montepremi ... si gioca un posto nei quarti con lo statunitense Ben, n.35 del ranking.CENTRE COURT Ore 13:00 - (6)vsa seguire - (SE) Thompson vs (5) Norrie a seguire - Peniston vs (2) Rune a seguire - (4) Tiafoe vs Korda

ATP Queen’s: buon esordio per Musetti, batte Choinski e raggiunge Shelton al secondo turno. 2/2 per la Gran Bretagna Ubitennis

Mercoledì Lorenzo Musetti torna in campo per il secondo turno (ottavi) del “Cinch Championships” (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si ...Pronostico Lorenzo Musetti-Ben Shelton, torneo di tennis ATP Londra. Scopri le quote offerte dai bookmaker e il pronostico degli esperti.