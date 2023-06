Movida violenta? Il sindaco Festa smorza | “Gesti isolati di qualche sconsiderato Pronti anche per il centro storico”

. Sono stati emessi a seguito di aggressione, per futili motivi, avvenuta nel decorso mese di ...alla Sala Operativa della questura veniva segnalata una lite in atto e in particolare una...... Scuola di Danza: le allieve al saggio di fine anno redazionegenova ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Doveva andare in carcere, ma va al supermercato e ruba alla Coop: riarrestato, ...... ma va al supermercato e ruba alla Coop: riarrestato redazionegenova ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Doveva andare in carcere, ma va al supermercato e ruba alla Coop: riarrestato,...

Avellino: la movida violenta e i furti nelle ville isolate le nuove emergenze ilmattino.it

Episodi di violenza tra i giovani e furti nelle abitazioni, sono le emergenze sulle quali le forze dell'ordine stanno concentrando l'attenzione in questo periodo, come disposto dal ...Roma. Non si fermano i controlli dei carabinieri volti ad arginare i fenomeni legati alla “movida violenta”. Nella fattispecie, la scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro – con il supp ...