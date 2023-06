MotoGP | Jack Miller contro Marc Marquez | “Pagato per correre | non per fare la principessa”

(Di martedì 20 giugno 2023) Non mandarle a dire. Lo stile diè quello di parlare sempre con estrema franchezza e anche in questo caso non c’è stata un’eccezione. Il pilota australiano della KTM ha parlato espressamente dei problemi che sta vivendo lo spagnoloin Honda, visto quanto accaduto nel recente GP di Germania, settimo round del Mondiale 2023 di. Lo spagnolo, infatti, caduto in sei circostanze nel weekend del Sachsenring, ha deciso di non gareggiare per i tanti colpi subìti nel corso del fine-settimana, dicendo di non sentirsi pronto per affrontare la gara tedesca. Una presa di coscienza quella diche va ad aggiungersi, però, alle critiche molto importanti che l’iberico ha rivolto alla Casa di Tokyo, rea di aver realizzato una moto troppo pericolosa. Un concetto ...

