MotoGP GP Olanda 2023 | Marquez | “Dobbiamo raccogliere dati utili per le prossime settimane”

(Di martedì 20 giugno 2023) Il pilota della Honda, Marc, dopo aver rinunciato alla gara del Sachsenring, è arrivato ad Assen per il Gran Premio d’diin programma questo fine settimana. L’otto volte campione del mondo ha spiegato l’obiettivo della gara: “Arrivo ad Assen cercando di lasciarmi alle spalle il duro weekend in Germania. Abbiamo un’altra gara prima della pausa estiva e l’obiettivo èmoltiper gli ingegneri in modo che possano lavorare nelle. Questo è l’obiettivo per il fine settimana,mantenere la calma e affrontare il fine settimana con un piano chiaro”. Al suo fianco ci sarà Iker Lecuona al posto dell’infortunato Joan Mir: “Prima di tutto voglio augurare ...

'Sono contento di fare subito un'altra gara, avere tanti GP in fila è una cosa che mi piace' . Queste le parole di Luca Marini in vista del Gran Premio d', valevole per l'ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto GP, in programma ad Assen. 'Un tracciato tra i miei preferiti in assoluto e dove sono sempre riuscito ad andare forte' , spiega ...... gli impedisce ancora una volta di salire in sella alla sua Honda questo fine settimana in- ... VEDI ANCHE, l'infermeria è (di nuovo) piena: Mir, Rins ed Espargaró saltano il Sachsenring ...Domenica lo show finale: gara di Moto3 alle 11, poi la Moto2 alle 12.15 con il super duello tra Pedro Acosta e Tony Arbolino , e infine il GPdellaalle 14 . Tutto in diretta su Sky ...

Basteranno questi ingredienti a confermare domenica prossima in Olanda, nel circuito di Assen, il primo posto nel mondiale a squadre, il secondo di Jorge Martin e il quarto di Joan Zarco in quello ...ROMA - Non c'è pace per Joan Mir, costretto a saltare per infortunio anche il GP d'Olanda, sul circuito di Assen: per sostituirlo, Honda ha scelto di affidarsi nuovamente a Iker Lecuona, che aveva già ...