MotoGP | Bezzecchi e Marini verso Assen | “Lavoriamo sodo” | “Tracciato che mi piace”

(Di martedì 20 giugno 2023) “Sono contento di fare subito un’altra gara, avere tanti GP in fila è una cosa che mi”. Queste le parole di Lucain vista del Gran Premio d’Olanda, valevole per l’ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto GP, in programma ad. “Untra i miei preferiti in assoluto e dove sono sempre riuscito ad andare forte”, spiega prima di aggiungere: “Quest’anno sarà un po’ di: ci sono tantissimi piloti in grado di poter dire la loro tra Sprint e gara e spero di essere lì con loro per poter chiudere al meglio questa prima parte di stagione. Sarà forse una gara più di gruppo rispetto al Sachsenring e questo significherà un gran divertimento per tutti nel caso”. Adil Mooney VR46 Racing Team conquistò il primo podio nella top class lo scorso anno con Marco ...

Nell'Università delle moto proverà a tornare sul podio anche Marco(Mooney VR46), ... Sprint sabato alle 15 in streaming, GP domenica alle 14 Lascenderà in pista ad Assen per la prima ...Olanda 2022, Assen: Francesco Bagnaia (Ducati) e Marco(Ducati) COME SEGUIRE LAIN DIRETTA GLI ORARI TV SU SKY SPORTHD (NOW) E TV8 Venerdì 23 giugno 08:25 - Prove ......- Tony Arbolino (Honda) 2021 - Dennis Foggia (Honda) 2022 - Ayumu Sasaki (Husqvarna) Le classifica iridate InJorge Martin si è partito a 16 punti da Francesco Bagnaia , mentre Marco...

MotoGP, GP Germania. Marquez, nuova caduta nel warm up. Bezzecchi è il migliore Sky Sport

La squadra italiana ha piazza cinque moto nei primi cinque posti nel GP di Germania: una prodezza riuscita dalla Honda in altre tre occasioni da quando esiste la MotoGP. Vediamole ...La Ducati e Assen hanno sempre avuto un rapporto difficile, scontroso. D’altronde i connotati della pista olandese non si sposavano affatto agli originari tratti sommatici delle Rosse, che non avevano ...