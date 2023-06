MotoGP | a Ducati conviene vincere il Mondiale con il Factory Team o con Pramac? Comunque vada | sarà un trionfo

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Siamo al 20 giugno, ma nelladel 2023 c’è già la certezza sul nome dell’azienda che vincerà ila fregiarsi dell’Iride. La superiorità delle Desmosedici è tale da non lasciare dubbi in merito. Resta solo da capire chil’uomo che porterà a Borgo Panigale il terzo titolo della storia.nuovamente Francesco Bagnaia, come nel 2022? Oppure qualcun altro, con Jorge Martin in cima alla lista delle alternative? Il tema genera uno spunto di riflessione. All’azienda bolognese converrebbe imporsi con l’italiano o con lo spagnolo? Dipende dai punti di vista. Le moto utilizzate dai due sono in tutto e per tutto identiche, ovvero Desmosedici GP23 (a differenza dei centauri di Mooney VR46 e Gresini, dotati della versione 2022), cambiano “solo” colori e sponsor. Il ...