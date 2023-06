Morto sul Lyskamm | l’ex presidente del Cai Valoti | “Angelo ha trasformato la sua passione in impegno”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 giugno 2023) Sorisole. “Non si può trovare un perché di fronte a certe tragedie. Possiamo solo dire che esiste l’imponderabile. Capita che la montagna divenga fatale anche per le persone più esperte”. Paoloè lo storicodel Cai di Bergamo, ha ricoperto l’incarico per molti anni, fino allo scorso aprile.Panza era un suo amico: èlunedì 19 giugno precipitando per 400 metri mentre con la sua compagna di cordata era in marcia per raggiungere la vetta del, a oltre 4mila metri di quota. I due procedevano con piccozza e ramponi lungo il percorso della traversata sul versante italiano, nella catena del Monte Rosa, quando qualcosa è andato storto. Per, 67 anni, originario di Sedrina ma residente a Sorisole, non c’è stato nulla da fare. La donna, quando è stata ...