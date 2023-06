Morto d' infarto in carcere Denny Pruscino | nel 2011 uccise il figlio

(Di martedì 20 giugno 2023) I fatti delLa vicenda aveva scosso l'opinione pubblica per l'estrema violenza dei fatti. Tra il 23 e il 24 giugno del, a Folignano, Jason (nato da una redazione precedente della madre) ...

I fatti del 2011 La vicenda aveva scosso l'opinione pubblica per l'estrema violenza dei fatti. Tra il 23 e il 24 giugno del 2011, a Folignano, Jason (nato da una redazione precedente della madre) ......in provincia di Sassari nel quale è improvvisamenteil 31enne Marco Satta Giannichedda Al momento tutto lascia presagire una morte improvvisa, probabilmente dovuta a un malore (forse un)...Durante le operazioni, però, ha avuto un secondo, che è risultato fatale. Il tutto si è svolto nell'arco di una ventina di minuti'. È stato allora che la disperazione si è impossessata della ...

Morto d'infarto Denny Pruscino: giocava a calcetto in carcere, nel 2011 aveva ucciso il figlio di 2 anni insie corriereadriatico.it

Aveva appena finito di giocare a calcetto con altri detenuti, quando è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo, nonostante il ricovero in ospedale. È morto così Denny Pruscino, 42 ann ...Tragedia a Porto Torres dove è stato trovato morto in casa il 32enne pugile Marco Satta Giannichedda. Ipotesi malore fatale.