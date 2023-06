Morto Big Pokey | il rapper ha un malore durante un concerto e si collassa sul palco | aveva 45 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Bigstroncato da unimprovvisoil. Ilsi stava esibendo in Texas (Stati Uniti) domenica 18 giugno quando è avvenuta la tragedia. Il 45enne Milton Powell (vero nome dell’artista) ha fatto un grande sospiro, quindi, accusando il, è crollato all’indietro con il microfono in mano, tra lo sdegli spettatori, che si sono precipitati a soccorrerlo. Vedendo il proprio beniamino privo di sensi, il pubblico sconcertato si è subito precipitato a soccorrerlo ma per lui non c’è stato più niente da fare: come riporta la Bbc, quando sono intervenuti i soccorsi Bigera già. La causa della morte non è stata comunicata dai medici. Sui social circolano dei video ...