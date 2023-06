Morte Manuel Proietti | il noleggio della Lamborghini regolare per il Codice della Strada

(Di martedì 20 giugno 2023) Nell’incidentele che ha ucciso il piccolo, l’opinione pubblica si è scagliata anche contro la Skylimit, ovvero ilche ha affittato il SUVai giovani youtuber del gruppo The Borderline. Questa volta, attraverso un comunicato stampa, la società ha ribadito la sua completa estraneità alle responsabilità sull’incidente di Casal Palocco, tantomeno poi di complicità con i presunti responsabilitragedia., ilsi smarca da responsabilità “Ilha fatto il suo lavoro: ha affittato la macchina a dei clienti. Non c’entriamo nulla con le dinamiche di Casal Palocco”. Nel ...

... MICHELA DE AMICIS & ANGELA PETACCIA, LUIS SANTANA & JOSÈCUENCA 17.07 Consegna Tesi dell'...di Gianfranco Zazzeroni "L'Immaginario 8 " Poesia e Arti Visive " Picasso a 50 anni dalla" 27.08 ...Non solo Matteo Di Pietro , il 20enne fondatore del gruppo al volante del supersuv ora indagato per omicidio stradale per ladel piccoloProietti . Con lui, assieme a Vito Loiacono e ...Dai dati emersi fino a oggi riguardo il gravissimo incidente di Casal Palocco , la testimonianza della signora Proietti risulta cruciale all'interno delle indagini. Infatti, oltre a essere rimasta ...

Chiude il canale TheBorderline: dolore per la morte di Manuel RaiNews

Un violentissimo scontro contro una macchina ha fatto letteralmente volare il suo scooter per quaranta metri abbondanti. Per il giovane, subito soccorso, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Tutta ...Oggi, martedì 20 giugno, la mamma del piccolo Manuel, il bimbo di 5 anni morto in un incidente stradale a Casal Palocco a Roma, è stata sentita dagli inquirenti. La donna era al volante della Smart co ...