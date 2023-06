Morte di Niccolò Ciatti | ergastolo per Bissoultanov chiesto dall’accusa

(Di martedì 20 giugno 2023) La richiesta dell'accusa è stata precisa:per Rassoul, il giovane ceceno accusato di aver pestato e uccisonell'agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna

Al processo davanti alla corte d'assise d'appello di Roma per ladi Niccolo Ciatti, 22 anni, di Scandicci (Firenze), la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno accusato dell'omicidio del giovane toscano. Ciatti ...È stato chiesto l'ergastolo per Rassoul Bissoultanov, imputato per l'omicidio volontario diCiatti. Questa mattina, 20 giugno, a Roma si è svolta la prima udienza del processo di ...a...E' quanto ha chiesto la pubblica accusa nei confronti del ceceno accusato di aver uccisoCiatti, il ragazzo di Scandicci (Fi) pestato aa Lloret de Mar (Spagna) nell'agosto del 2017. La ...