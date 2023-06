Morte di Davide Rebellin | scarcerato in Germania il camionista che ha travolto e ucciso il ciclista

(Di martedì 20 giugno 2023) Appena tre giorni fa era arrivata la notizia del fermo, su mandato di arresto europeo, deltedesco di 62 anni, Wolfgang Rieke, che il 30 novembre scorso a Montebello Vicentino ha investito eil campione di ciclismo. Un primo passo verso il processo in Italia con l’accusa di omicidio stradale ed omissione di soccorso. Ora però dallaarrivata un segnale inquietante: Rieke è statodal giudice tedesca. Il62enne, uscito dal carcere di Munster nel pomeriggio, ha ottenuto solo una sorta di obbligo di firma settimanale in attesa della decisione finale sulla sua estradizione in Italia. Rieke, peraltro, ha due precedenti: un patteggiamento al tribunale di Foggia del 2001 per fuga dal luogo dell’incidente e un ...

Wolfgang Rieke , il camionista tedesco arrestato giovedì 16 giugno per ladiRebellin , è stato scarcerato. L'uomo era detenuto nel carcere di Munster dopo l'esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dalla Procura di Vicenza. Ma il giudice ha sospeso ...Era stato incarcerato sabato scorso, 17 giugno, il camionista tedesco che il 30 novembre scorso investì e uccise il campione di ciclismoRebellin. L'uomo, però, è uscito dal carcere oggi. In base alle informazioni trapelate e diffuse da Ansa , l'autotrasportatore ha potuto godere di una sospensione dell'arresto, ottenendo una ...... il camionista tedesco 62enne che giovedì scorso era stato arrestato a portato in carcere in Germania per omicidio stradale e omissione di soccorso nelladiRebellin . Il legale del ...

Investì e uccise Davide Rebellin, arrestato il camionista Wolfgang Rieke TGCOM

Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato di aver investito e ucciso il ciclista Davide Rebellin, è stato scarcerato dai giudici ...Wolfgang Rieke, 62 anni, era da giovedì nel carcere di Munster per "omicidio stradale ed omissione di soccorso", con richiesta di estradizione: il 30 novembre l'incidente mortale a Montebello Vicentin ...