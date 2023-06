Morbidi | fluidi | un po’ “sinistri” L’alfabeto maschile fra Pitti Uomo e Milano

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 giugno 2023) Se gli uomini della nostra quotidianità, gli uomini che incontriamo ogni giorno, assomigliassero anche solo un poco a quelli che abbiamo visto in passerella ae a, con le giacche lunghe e i pantalonie l’aria risolta, vivremmo certamente in una società diversa, che non significa affatto meno “maschia” nel senso patriarcale del termine (già ci pare di sentire i commenti di quelli che “la modala portano solo i modaioli”, intendendo naturalmente gli omosessuali), ma più consapevole del valore intimo, meno muscolare, meno egoista, meno spaccone, meno “gliela faccio vedere io” dell’essere: un modo più rispettoso degli altri e anche di se stessi e delle proprie fragilità, che non basta certamente fasciare in pantaloni e giacche attillate per annullare. ...