Monza | Galliani | “Dolore per Berlusconi | ma il mercato continua”

(Di martedì 20 giugno 2023) Adriano, ancora addolorato per la morte di Silvio, si esprime sulla ripresa delle trattative didel

La Colombo prosegue sugli scenari futuri dele di: 'Finivenst ha in animo di vendere la società, tanto che c'è un dossier nelle mani di un advisor che sta cercando da mesi dei soci di ...... AdrianoIl Corriere della Sera riporta le parole disul futuro del. Dopo la scomparsa di Berlusconi, il futuro del club brianzolo che ha guadagnato la permanenza in Serie A ...e l'invito agli eredi Berlusconi . Il bilancio e il mercato . Il presente: socio e cordate . Il ruolo e il messaggio die l'invito agli eredi Berlusconi. Al ...

Monza in vendita Qualcosa si muove. Galliani: “Seguirò la linea Berlusconi” La Gazzetta dello Sport

La redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Monica Colombo per fare il punto sulla situazione del Monza e dell’Ad Galliani ...L'Amministratore Delegato e Vice Presidente Vicario del Monza Adriano Galliani ha parlato al Corriere della Sera in merito ai vari ...