Monza | dirigente sportivo picchiato mentre tenta di fermare una rissa tra genitori Follia al torneo di calcio giovanile | ha perso un rene

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) Haunildella Polis Sgp aggredito da unoimpegnato in unadurante una partita dia Seregno, in provincia die Brianza. Ricoverato da due giorni in ospedale, l’uomo ha anche rischiato di perdere la milza, dopo che uno deilo ha colpito con unalla schienasi trovava a terra. Lo scontro è avvenuto domenica scorsa,si disputava la partita di unall’oratorio Sant’Ambrogio di Seregno tra la squadra di casa, la Polis, e il Muggiò. Dopo un episodio avvenuto in campo, alcuni papà sono rapidamente arrivati alle mani, davanti ai calciatori di otto anni che ...