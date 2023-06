...italo - statunitense ha ricoperto dal 2015 allo scorso febbraio anche l'incarico di... Cefalù e'.Dopo la tappa di ieri a Piana degli Albanesi, venerdì 16 giugno sarà la volta di. Il ... 'Il mondo del lavoro grazie a questa proposta di legge - spiega ilgenerale Cisl Palermo ......italo - statunitense ha ricoperto dal 2015 allo scorso febbraio anche l'incarico di... Cefalù e'.

Monreale, il Segretario generale Impastato eletto direttore del Consorzio Sviluppo e Legalità MonrealeLive

L'iniziativa del sindacato ha lo scopo di sostenere una proposta di legge nazionale per consentire ai dipendenti di partecipare attivamente anche per gli aspetti finanziari, organizzativi e consultivi ...Accuse al sindaco sia da destra che da sinistra, ma lui tira dritto: "Risolvo i problemi che hanno lasciato i partiti che hanno governato per decenni" ...