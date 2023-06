Moldavia-Polonia | Milik segna un gol e strizza l’occhio alla Juventus VIDEO

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Railean, Revenco, Craciun, Mudrac, Posmac, Platica, Rata, Caimacov, Postolachi, Nicolaescu. CT: Clescenco(4 - 4 - 1 - ...Nel Gruppo E la Repubblica Ceca é in testa alla classifica con 7 punti, seguita dae Albania con 3 ea quota 2. Un solo punto per le Isole Faroe , che dopo aver pareggiato per 1 - 1 ...Inoltre, il polacco è impegnato in Nazionale contro la, match valido per le qualificazioni ... Lo stesso Milik si era esposto dal ritiro della: 'Juventus e Marsiglia ne stanno parlando,...

Qualificazioni Europei 2024. Cronaca minuto per minuto di Moldova-Polonia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.