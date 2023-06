Moggi | 'Inter favorita per lo scudetto Napoli? Ha azzeccato l'annata giusta | senza rivali E il Milan'

Le parole di Luciano, ex dirigente della Juventus, in vista della prossima stagione di Serie A. I dettagli Lucianoha parlato ha parlato all'Adnkronos del prossimo campionato di Serie A. ...... penso potrebbe essere Frattesi l'uomo giusto per i nerazzurri, sono sicuro che vorranno prenderlo spiega- . In Italia poche squadre possono fare mercato senza cedere prima, l'però è ...... penso potrebbe essere Frattesi l'uomo giusto per i nerazzurri, sono sicuro che vorranno prenderlo - spiega- . In Italia poche squadre possono fare mercato senza cedere prima, l'però è ...

Moggi: "L'Inter sarà la grande favorita per il prossimo campionato" Tutto Juve

Luciano Moggi ha parlato ha parlato all’Adnkronos del prossimo ... per cui non ci sono indicazioni di nessun tipo. L’Inter invece potrebbe fare un discorso di rinnovamento, prima però deve riuscire a ...Per Moggi l'Inter è la favorita al prossimo scudetto, il Napoli ha imbroccato l'anno giusto e ora potrebbe vendere Osimehn ...