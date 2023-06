Modena | contatti avviati per Coda

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilvuole rinforzi in attacco e per la prossima stagione starebbe pensando a Massimo, quest’anno promosso in A col Genoa Ilvuole rinforzi in attacco e per la prossima stagione starebbe pensando a Massimo, quest’anno promosso in A col Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante potrebbe restare in Serie B, categoria dove negli ultimi anni è sempre arrivato in doppia cifra. I canarini ci provano e avrebbero già avviato i primi