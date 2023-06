Mobilità docenti 2023 | ecco cosa significa “ottimizzazione” della cattedra VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 20 giugno 2023) Tra il 15 giugno e il 5 luglio, il personale docente, educativo e gli insegnanti di religione cattolica avranno l'opportunità di partecipare alla "annuale", permettendo loro di prestare servizio in una scuola diversa dalla loro per un anno, nella stessa o in un'altra provincia. L'articolo