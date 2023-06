Mission | Impossible - Dead Reckoning - Parte uno | tutto quello che c' è da sapere sul film

(Di martedì 20 giugno 2023) Il nuovo capitolo della saga arriva nelle sale italiane il 12 luglio per il «quasi addio» di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. La lotta contro l'intelligenza artificiale, le new entry e le location italiane: ecco le cose che sappiamo finora

Lui è il tenente Pete "Maverick" Mitchell di " Top Gun "; è l'Ethan Hunt di "". Lui è Tom Cruise . tom_cruise_meloni.jpeg Sì, la star di Hollywood, in questi giorni a Roma per la ...Tom Cruise è stato ricevuto dal premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La stella di Hollywood, a Roma per il lancio del nuovo '', è arrivato nella sede del governo a bordo di una berlina di lusso con i vetri posteriori oscurati, seguita da un'altra auto e quattro van. L'incontro fra Cruise e Meloni è durato ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , riceve a Palazzo Chigi Tom Cruise . La stella di Hollywood, protagonista della saga, è arrivato nella sede del governo a bordo di una berlina di lusso con i vetri posteriori oscurati, seguita da un'altra auto e quattro van. Festival di Cannes, le pagelle: promossi ...

Mission Impossible 7, Tom Cruise e il cast a Roma per la premiere: il red carpet. FOTO Sky Tg24

Sono online i primi commenti della stampa su Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno, al cinema dal 12 luglio ...