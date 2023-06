"Mine russe sulle vostre spiagge": L'allarme choc all'Ue

Ma non ci pensi è terribilmente imprudente: ci sonoovunque, denti di drago anticarro, ... Le regionidi Zaporozhye e Donetsk hanno visto i combattimenti più intensi, con Kiev che ha ...Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente ucraino in video - collegamento a una riunione dei ministri dell'Ambiente Ue. 'La distruzione della diga di Kakhovka ha causato danni per 1,2 miliardi di ......una forma di guerra che non si vedeva da decenni poiché le forze ucraine sono costrette a costruire corsie singole di veicoli corazzati attraverso ledirette alle principali difeseche in ...

Guerra Ucraina, Kiev: "L'Europa troverà mine russe sulle sue spiagge". LIVE Sky Tg24

Il ministro dell'Ambiente di Kiev avverte l'Europa sulle conseguenze dell'esplosione della diga di Nova Kakhovka. Le mine anti uomo inesplose trasportate dalle correnti marine potrebbero finire sulle ...L'Ucraina ha imposto il silenzio totale sul fronte. Secondo Isw le pause operative "sono una caratteristica comune delle offensive importanti".