Minacce a imprenditore a Melito | 3 arresti legati clan Amato Pagano

(Di martedì 20 giugno 2023): 3alnel corso di un’operazione congiunta delle forze dell’ordine L’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione consumata e tentata, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il. In particolare, gli indagati avrebbero minacciato undiper ottenere il ...

...e quasi 330 per adeguare la sicurezza al nuovo livello di. La Difesa ha ottenuto 541mila euro per rinnovare le licenze di McAfee (azienda di cybersecurity fondata dal controverso...... i due sono passati davanti alla concessionaria dell'48enne, che ha rimproverato il ... Perché il numero di episodi violenti eè molto più alto, con casi praticamente quotidiani, ...Nei prossimi giorni in sede di comitato per la sicurezza il Commissario del Governo, il prefetto Filippo Santarelli, valuterà quale forma di tutela adottare per l'55enne e la sua ...

Immobili all'asta, minacce a imprenditore: presi tre del clan ROMA on line

Durante una recente audizione alla presidenza del Consiglio del 6 giugno, l'imprenditore ha lanciato un allarme, sostenendo che "i cinesi sono pericolosi" e che il Partito comunista è una minaccia per ...Dopo lo sconcertante atto intimidatorio nei confronti di un noto imprenditore ortofrutticolo della Val di Sole, che si è trovato davanti casa la testa mozzata di una pecora, con tanto di messaggio min ...