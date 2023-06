Milinkovic-Savic | il nuovo prezzo di mercato Posizione Inter – SI

Leggi su inter-news

(Di martedì 20 giugno 2023) Sergejè sul taccuino della dirigenza dell’per il centrocampo del futuro. Ildiè cambiato negli ultimi giorni, lo dice Alfredo Pedullà su Sportitalia.– Su Sergejci sono siache Juventus. Il cartellino del calciatore non vale più 40 milioni di euro, ma 30+5 di bonus. In vantaggio ci sono i bianconeri, che non hanno però ancora incontrato la Lazio. Il ragazzo vuole restare in Italia perché è una sua decisione. L’si è inserita una settimana fa su richiesta di Simone Inzaghi, ma il primo nome è Davide Frattesi. Se la dirigenza chiude una cessione, che sia Marcelo Brozovic o Robin Gosens, c’è già l’accordo per il centrocampista del Sassuolo, forte ...