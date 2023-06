Milik torna alla Juventus | i dettagli dell' operazione

(Di martedì 20 giugno 2023) ROMA - Arkadiuszresterà un calciatoreanche la prossima stagione. Dopo l'esperienza in prestitoo scorso anno, infatti, l'attaccante polacco tornerà a Torino a titolo ...

ROMA - Arkadiuszresterà un calciatore della Juventus anche la prossima stagione. Dopo l'esperienza in prestito dello scorso anno, infatti, l'attaccante polacco tornerà a Torino a titolo definitivo. Il club ...Calciomercato,verso il ritorno alla Juve Secondo i colleghi di Calciomercato.com , la trattativa sarebbe in stato molto avanzato tanto che si starebbe lavorando sulle modalità di pagamento . ...Leggi anche Claudio Chiellinialla Juve: sarà il responsabile della Next Gen e dei prestiti Kulusevski - Tottenham, è fatta con lo sconto: alla Juve vanno 30 milioni Juve, èla prima ...

TMW - Milik "torna" alla Juventus: oggi l'agente a Torino per definire le modalità di pagamento TUTTO mercato WEB

ROMA - Arkadiusz Milik resterà un calciatore della Juventus anche la prossima stagione. Dopo l'esperienza in prestito dello scorso anno, infatti, l'attaccante polacco tornerà a Torino a titolo definit ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...