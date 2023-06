Milik-Juve | i tre motivi per cui il centravanti deve restare

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 20 giugno 2023) I bianconeri, per la prossima stagione, hanno bisogno di un giocatore come; ilpolacco ha un ruolo fondamentale nella. La stagione dellantus, per quanto concerne il reparto offensivo, non è stato brillantissima; chi aveva iniziato bene era stato. Ilpolacco, partito come riserva di Vlahovic, ci aveva messo poco tempo a diventare titolare aggiunto di questo squadra; tra prestazioni di livello e gol importanti per la classifica, l’ex Napoli sembrava aver cambiato le gerarchie per l’attacco dei bianconeri.(Ansafoto)Anche lui, come tutta la squadra, ha dovuto affrontare un momento negativo; peri problemi sono arrivati con l’infortunio nella partita casalinga contro il Monza; infortunio che lo ha ...