Miliardari ed esploratori | chi c' è sul sottomarino scomparso

(Di martedì 20 giugno 2023) I contatti sono stati persi dopo meno di due ore dall'immersione verso il Titanic. Il viaggio costa 250mila dollari, non una cifra per tutti. La promessa è quella di un'avventura straordinaria, ma ora ci sono pochi giorni di autonomia e ossigeno per chi è a bordo