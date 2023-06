Milano | sequestravano clienti e dipendenti banche per rapinarle | 5 arresti

Sgominata auna banda di ladri che sequestrava clienti e dipendenti di banche per rapinarle. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 5 cittadini italiani, su richiesta dei pubblici ministeri del VII Dipartimento, ritenuti tutti coinvolti, in due rapine a mano armata ...La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 5 cittadini italiani, su richiesta dei pubblici ministeri del VII Dipartimento, ritenuti tutti coinvolti, in due rapine a mano armata ...Nel corso della prima rapina, il 15 giugno 2020, due uomini con il volto coperto, dopo aver atteso l'arrivo del primo dipendente della banca Intesa SanPaolo di via Cesare Battisti, lo hanno agganciato ...

Milano, sequestravano clienti e dipendenti di banche per rapinarle: 5 arresti Sky Tg24

Avevano ruoli ben precisi. Uno faceva il palo, l'altro era l'autista (e il suo compito era "esfiltrare" il gruppo). Un'altro era impegnato… Leggi ...Due le rapine ai danni di due istituti di credito milanesi, tra giugno e dicembre 2020, per un bottino complessivo di circa 130mila euro ...