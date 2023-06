Milano | rissa tra 60 persone | lo scontro è partito per un parcheggio

(Di martedì 20 giugno 2023) In zona Calvairate, aè avvenuta una maxi. Circa 60sono state coinvolte in unain via Faà di Bruno, scoppiata nel tardo pomeriggio del 19 giugno. Laè stata scatenata a causa di un litigio per un’auto parcheggiata davanti a un cortile. Secondo gli investigatori le ragioni sarebbero legate a conti in sospeso tra alcune famiglie rom. Si contano almeno 7 feriti, tra cui un minorenne. Lite aper un auto parcheggiata malea via Faà di Bruno- Photo Credits Il GiornoLunedì pomeriggio in via Emilio Faà di Bruno a, è esplosa una maxi, stando quanto appreso, a causa di un. Inizialmente era una lite tra due, poi il faccia a ...

, maxicon 60 persone: cinque feriti con arma da taglio Una maxiè scoppiata in zona Calvairate aconcirca 60 persone coinvolte. Almeno cinque sono i feriti con armi da taglio.Maxi, 6 feriti I feriti sono in tutto sei, anche con armi da taglio. Il litigio che ha scatenato laintorno alle 18.45 è scoppiato per un'auto parcheggiata davanti al cortile ...Maxi: coinvolte oltre 60 persone. E' successo ieri pomeriggio in via Faa di Bruno. Le violenze, secondo una prima ricostruzione, sarebbero scoppiate per un litigio per futili motivi ...

Far West a Milano: maxi rissa tra 60 persone e 5 i feriti ilGiornale.it

Maxi rissa in via Faà di Bruno, zona Corvetto, a Milano. Un litigio per una macchina parcheggiata davanti ad un cortile è sfociato in una rissa che ha coinvolto uomini e donne di etnia rom… Leggi ...Coinvolte circa 60 persone nella maxi rissa di Via Emilio Faa di Bruno a Milano. Una donna è rimasta ferita in maniera grave ...