Milano – New York andata e ritorno

(Di martedì 20 giugno 2023) Per buona parte del secolo scorso, Sant Ambroeus ha rappresentato il salotto dellabene. Il caffè per antonomasia, quello che – inaugurato per la prima volta nel 1936 e a pochi passi dal Teatro alla Scala – rappresentava la certezza: per il rito delle paste della domenica, il panettone a Natale, il cappuccino e brioche la mattina. Qui si incontravano scrittori, letterati, da Camilla Cederna a Mario Soldati, ma anche la borghesia cittadina, le sciure impellicciate anche in primavera, attori e personaggi dello spettacolo. L’atmosfera elegante la dettava la boiserie alle pareti, il bancone in marmo nero, i pavimenti in mosaico e i lampadari in vetro di Murano. Daa Manhattan Negli anni Settanta il locale viene venduto alla famiglia Pauli proprietaria del locale fino al 1982, quando decise di esportare l’eredità del marchio a New ...