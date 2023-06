(Di martedì 20 giugno 2023) Adesso faranno da soli, come nel racconto che avevo sentito da un vecchio squadrista, capo di una Disperata milanese nel ’21, durante una spedizione punitiva, a un avvocato socialista gli avevano fatto l’olio di ricino, e siccome la moglie era piuttosto bella l’han fatta fuori davanti a lui, mi aveva colpito di quel racconto l’orlo della camicia da notte che gli era rimasto nel pugno mentre lei urlava da un capo all’altro della stanza, il marito che vomitava in cucina, e loro che ridevano coi manganelli appoggiati sul letto, non l’hai mai assaggiato, vero, da una camicia nera? sentirai che tarello, una violenza quasi allegra… una forza pazzesca, questa puttana comunista, ma così non ce la farete, devo dirgli, se prima non la massacrate. Cinico, oppositivo ai falsi moralismi, sostenuto da un veloce ed efficace ritmo narrativo, Notti e nebbie di Carlo Castellaneta (Interlinea edizioni) ...

... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, TurismoOpinioni Meteo, natura, animali Sanità ... Il claim era stato presentato con un pre - lancio alla BiT di(la Borsa internazionale del Turismo)...... ma potrebbe essere una storia italiana: è Harlem, ma potrebbe essere Roma, o, o magari ... "Anche se ci sono un certo numero di registi noti per aver realizzato grandiose odi ed'amore ...... 'Sono aggrediti talmente spesso che per bocca dei loro sindacati hanno detto a chiare: '...e allo stesso tempo mostrare questo video in cui il suddetto vigile è stato aggredito agiorni ...

Milano in lettere: due mappature riuscite di un quartiere e di un’epoca Il Fatto Quotidiano

Il frontman dei Coldplay, Chris Martin, si gode Napoli insieme alla compagna Dakota Johnson e al figlio Moses. Ecco le sue giornate partenopee.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...