Commenta per primo Romania e Georgia p er qualche settimana capitale del calcio21 per gli europei di categoria. Da domani 21 giugno all'8 luglio, giorno della finalissima, ...Sandro Tonali ()...Ma per Tom De Mul, agente del giocatore che si appresta a giocare l'Europeo21 con la sua nazionale, ilin realtà intende ancora scommettere sul prospetto. Così si è espresso l'agente ...Domani, mercoledì 21 giugno, prenderà il via la rassegna continentale21 e scenderà in campo anche il Belgio di De Ketelaere . Il giovane rossonero scalpita, ha ...Gazzetta dello Sport " Il...

Milan Under 16, fine della corsa: i risultati del weekend Pianeta Milan

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Da mercoledì, e fino all'8 luglio, in Romania e Georgia si gioca l'Europeo Under 21 di calcio che vede in campo l'Italia di Paolo Nicolato. Gli ...Ora De Ketelaere ripartirà dall'Europeo Under 21, essendo tra i convocati del Belgio ... Queste le sue parole: "Il Milan crede ancora in lui al 100%. Maldini era un grande sostenitore di Charles, ma ...