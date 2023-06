(Di martedì 20 giugno 2023) Come riportato dal Daily Mail, il Brentford è in vantaggio nella trattativa per Rav van den Berg, difensore del PEC Zwolle che compare...

Sul fronte finanziario, "le azioni continueranno ad essere quotate su Euronextdi Borsa ... V." " nonché untesto di statuto sociale conforme al diritto dei Paesi Bassi. La sede legale sarà ...... una cifra alquanto esagerata ma comunque giustificata dall'interesse verso Openda nutrito non solo dal, ma anche dall'Atletico Madrid, dal Lipsia e dalle inevitabili inglesi. Intanto, l'...... ha fornito aggiornamenti sul futuro del proprio assistito: ' Ilcrede ancora in De Ketelaere ... Non è l'unico che ha bisogno di un periodo di adattamento ad uncalcio, speriamo che possa ...

Milan, nuovo giovane nel mirino: forte concorrenza dall'estero Calciomercato.com

Inzaghi è in allarme per le offerte (al momento non accettate) per Barella e Brozovic, mentre in entrata il primo nome rimane quello di Frattesi. Inter e Juventus - come è ...L'attaccante si appresta a salutare il Milan. Per lui però la prossima destinazione potrebbe comunque essere in Serie A.