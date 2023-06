Theo Hernandez ha rappresentato per il, come spesso nelle ultime annate, un'arma sulla fascia ...compito di non far pesare l'assenza di Ivan Perisic e dare alla manovra di Simone...Non è poi mancato un retroscena poco felice, in cuiha di fatto accusato Massimiliano Allegri di aver anticipato il suo ritiro: ' Io e il, nella primavera del 2012 avevamo trovato un ...racconta: 'Senza calcio ho avuto paura di avere la Sla'Peril gol, il pallone, ha sempre significato vita. Nel senso più stretto e vero del termine. E il passaggio sulle ...

Milan, Inzaghi: 'Ho smesso per colpa di Allegri. Ho temuto di avere la Sla' Calciomercato.com

Dalle 12.30 per un'ora circa Filippo Inzaghi sarà a Casa Milan per un Meet&Greet con i tifosi in occasione della presentazione del suo libro "Il momento giusto", dove ...Ex bomber, tra le altre, di Juventus e Milan, Filippo Inzaghi si "scaglia" contro Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juventus, nella sua autobiografia, "Il ...