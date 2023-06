Milan | Cardinale si dimette dal Tolosa | possibile l'iscrizione in Europa

Verdetto UEFA, il proprietario corre ai ripari e dà le dimissioni: l'obiettivo è fare in modo che il club non venga escluso. Già nei giorni scorsi si ipotizzava una soluzione del genere. Nelle scorse ...Neldel post - Maldini (e Massara) la novità sarà che il player trading non dovrà più essere ...proposte indecenti su Theo Hernandez che potrebbero far cadere in tentazione Gerryalle ..., quindi, si concentrerà solo ed esclusivamente sul, permettendo alla squadra transalpina di iscriversi alla prossima edizione dell'Europa League - grazie alla vittoria della Coppa di ...

Caso Milan Tolosa: Cardinale verso le dimissioni, lo scenario Milan News 24

Il Milan lavora sul mercato per provare a chiudere un'operazione in particolare: asse caldissimo con il Chelsea. Moncada prova a chiudere.Nella giornata di lunedì 26 giugno a Nyon comincerà l’esame da parte della Uefa della situazione di Milan e Tolosa, due club che hanno la stessa proprietà, ovvero Red Bird. Questo pone le due squadre ...