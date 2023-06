(Di martedì 20 giugno 2023) I n via Aldo Rossi, c'è un dossier studiato più del solito negli ultimi giorni. Ilcerca guizzi freschi, per dare a Stefano Pioli soluzioni nuove in zona gol. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. ...

I n via Aldo Rossi, c'è un dossier studiato più del solito negli ultimi giorni. Ilcerca guizzi freschi, per dare a Stefano Pioli soluzioni nuove in zona gol. L'......lanciati alladi uno dei giocatori più amati dal pubblico milanista: Theo Hernandez. L'esterno francese ha confermato anche quest'anno di essere tra i migliori nel suo ruolo e ilnon ha ...L'Arabia Saudita vuol fare la voce grossa sul mercato e dopo l'arrivo di Benzema sta setacciando le squadre Europee adi altri campioni, come Olivier Giroud delL'Arabia Saudita vuol fare la voce grossa sul mercato e dopo l'arrivo di Benzema sta setacciando le squadre Europee adi altri campioni, ...

Milan, caccia al fantasista: da Pulisic a Romero il confronto tra i "candidati" La Gazzetta dello Sport

Piacciono lo statunitense del Chelsea, l'argentino Almada e il nigeriano Chukwueze. Investimenti sul futuro per il turco Guler e l'azzurro Baldanzi mentre il laziale potrebbe arrivare a parametro zero