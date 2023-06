Milan | agente De Ketelaere | “Charles sa che può fare molto di più | il club crede ancora in lui”

(Di martedì 20 giugno 2023)Deè stata una delle più grandi delusioni della stagione appena conclusa, ma ilpotrebbe dare tempo al belga per crescere e maturare, esattamente come fatto negli anni passati con Rafael Leao e Sandro Tonali. L’del giocatore, Tom De Mul, nel corso di un’intervista concessa ai media belgi, ha fornito aggiornamenti sul futuro del proprio assistito: “Ilin De. L’addio di Maldini non cambia le cose, il suo sostituto è il capo scout che ha permesso il trasferimento.è consapevole di poterdi più, di avere delle grandi qualità e sa che tutti lo stanno giudicando. Non è l’unico che ha bisogno di un periodo di adattamento ad un ...

Charles De Ketelaere ha deluso nella sua prima stagione al Milan e al fantacalcio. Tom De Mul, agente del giocatore, ai giornali belgi ha parlato a margine dell'inizio dell'Europeo Under 21 che vedrà ..."Maldini era un grande sostenitore di Charles, ma il suo sostituto è il capo scout che l'ha aiutato nel suo trasferimento"