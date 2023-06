Mike Bongiorno raccontato dai tre figli | “Era grato alla vita Le gaffe erano tutte spontanee”

Ieri sul Corriere c'erano i figli diche dicevano che il padre la prigionia di guerra non la raccontava mai. Mi è tornato in mente Luciano Salce che, nel suo diario, dei suoi due anni ...... Serena Bortone ha mandato in onda un breve filmato tratto da Incredibile, programma che la Maya ha condotto in prima serata su Rai1 nel 2008, dove ha ospitato, con il quale ha ...La deroga era stata fatta da Giuliano Pisapia che la concesse per, deceduto da otto anni quando gli intitolarono il passaggio sotto Palazzo Lombardia. Il Ministero dei Trasporti ...

I figli di Mike Bongiorno: Raccontava che gli angeli lo avevano ... Fanpage.it

Mike Bongiorno, leggenda della TV italiana, è stato raccontato dagli occhi dei figli in un'intervista per il Corriere della Sera: ecco le loro parole ...Telemike. Anche Telemike, come nei precedenti quiz, Mike Bongiorno propone domande di cultura generale e di attualità, ma anche domande su specifiche materie scelte dai concorrenti Flavio Insinna ha ...