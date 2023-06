Migranti Sant’Egidio | giovedì a Roma veglia in ricordo vittime

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023) – In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra oggi, 20 giugno, la Comunità diinvita tutti a partecipare alla“Morire di Speranza”, organizzata insieme alle altre associazioni impegnate nell’accoglienza e nell’integrazione delle persone fuggite da guerre o da situazioni insostenibili nei loro Paesi (Associazione Centro Astalli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Scalabrini Migration International Network, ACLI, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ACSE). A, nella basilica di Santa Maria in Trastevere e in piazza,22 giugno, alle ore 18,30, verranno ricordate le 65mila persone morte dal 1990 a oggi nel mare Mediterraneo o nelle altre rotte, via terra, dell’immigrazione verso l’Europa. Un conteggio drammatico, che ...