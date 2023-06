Migranti | Mattarella | ' soluzione strutturale urgentissima | superare emergenza con azione Ue' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu (Adnkronos) - "Nel celebrare oggi la Giornata Mondiale del Rifugiato è opportuno ribadire che le iniziative di assistenza a queste persone – e in particolare ai rifugiati che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità – devono essere accompagnate dalla ricerca di un'indispensabile edi lungo periodo". Lo dice il presidente della Repubblica Sergioin occasione della Giornata mondiale del rifugiato. "Perdefinitivamente la gestione emergenziale di tali fenomeni con un'di respiro europeo ed internazionale è indifferibile intervenire sulle cause profonde che spingono un così gran numero di esseri umani bisognosi ad abbandonare i loro Paesi. Essi meritano opportunità alternative ai rischiosi viaggi che, ...