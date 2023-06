Il presidente della Repubblica: ": "Italia in prima linea da sempre nell'accoglienza"Soluzione strutturale urgentissima, superare emergenza con azione Ue" " Da sempre l'Italia è in prima linea nell'adempiere all'...approfondimento: "Doveroso e meritorio il soccorso aiin mare" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, non c'è rotta più mortale del Mediterraneo. I ...E che arriva dopo la visita del Capo dello Stato Sergionella capitale francese il 7 ... MELONI - MACRON, I TEMI SUL TAVOLO, dunque, ma non solo. E' anche un altro il fronte aperto ...

Migranti, Mattarella: "Non ignorare loro dramma, umanità e Costituzione lo impongono" Adnkronos

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “Da sempre l’Italia è in prima linea nell’adempiere all’alto dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza, secondo quanto previsto dalla Costituzione per coloro ai quali ...Sono 1.145 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa che fino a sabato notte accoglieva poche decine di persone. Nella notte si sono registrati sull'isola altri 12 sbarchi, per complessive 611 perso ...