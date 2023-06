La Polonia non è favorevole a consentire l'ingresso di grandi masse dinell'UE e tanto meno'imposizione di tasse obbligatorie per la mancata accettazione dei, ha dichiarato il ...... nel novembre 2022, a causa deitrasportati dalla Ocean Viking, una nave dell'ONG SOS ... ha ribadito Darmanin'inizio di maggio, riaccendendo le tensioni con l'esecutivo italiano. In ...Per oggi, mentre la Prefettura di Agrigento attende conferma dell'arrivo a Lampedusa della nave Diciotti che dovrebbe imbarcare 600, è stato già disposto il trasferimento, in mattinata, di ...

Migranti: all'hotspot di Lampedusa oltre 1.300 persone - Cronaca Agenzia ANSA

Sono 1.359 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove durante la notte sono giunti i 218 ultimi sbarcati. (ANSA) ...Al di là delle periodiche incomprensioni tra Meloni e Macron, i due Paesi hanno solidi interessi comuni. A partire dall’Ucraina, passando per la Tunisia in vista del Consiglio europeo ...