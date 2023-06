Michele Bravi | ' Canto il mio ' mondo sottile' tra fantasia e realtà I diritti? Oggi lotto affinchè lo Stato mi tuteli'

(Di martedì 20 giugno 2023) In bilico fra prosa e musica, dove la creatività sta al gioco, come lasta alla. Sarà lo show dia inaugurare il fitto programma di 'Milano è Viva - Estate al Castello'. ...

In bilico fra prosa e musica, dove la creatività sta al gioco, come la realtà sta alla fantasia. Sarà lo show dia inaugurare il fitto programma di 'Milano è Viva - Estate al Castello'. Sul palco, allestito nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, il 21 giugno il cantautore, giudice all'...Prende il via il 21 giugno con il concerto d'apertura del tour dil'undicesima edizione di "Estate al Castello", la rassegna di musica pop, elettronica, classica, teatro e danza che da ...... e anche molto simpatica: 'È calma, empatica, analitica, lucida e simpatica...' Maria De Filippi e la rivelazione del cantante: 'Grazie a lei l'ho scoperto' Successivamente, sempre in ...

Michele Bravi a FqMagazine: “Maria De Filippi è calma, empatica, analitica e simpatica Il Fatto Quotidiano

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...In bilico fra prosa e musica, dove la creatività sta al gioco, come la realtà sta alla fantasia. Sarà lo show di Michele Bravi a inaugurare il fitto programma di ...