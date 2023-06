Michela Murgia si racconta a Vanity Fair | ecco le dichiarazioni

(Di martedì 20 giugno 2023)dirige il nuovo numero didedicato alle famiglie queer, ovvero a tutte le forme di relazione stabile che non rientrano nella famiglia «tradizionale» riconosciuta dalla legge italiana. La scrittrice e attivistaal direttore diSimone Marchetti la sua rivoluzione dell’amore, di un mondo dove ci sono coraggio e impegno ma anche del suo passato, del difficile rapporto con il padre, della sua famiglia queer, ibrida e della morte, che non le fa paura. Nel numero, un dialogo trae Emma Bonino, un’intervista con Emma Marrone che sottolinea l’importanza dell’adozione per i single. Gli interventi di Chiara Valerio, Chiara Tagliaferri, Alessandro Giammei e Pasquale Quaranta. E poi, la storia di una ...

È unasenza filtri, quella che racconta sé stessa, la sua malattia, l'universo plurale delle relazioni umane e la sua famiglia queer in una lunga intervista con Simone Marchetti su Vanity ...La nota scrittricesi è raccontata in una lunga intervista dove ha parlato di quando ha scoperto la diagnosi sul suo tumore. 'Dal quarto stadio non si torna indietro. Non posso operarmi Non avrebbe senso.La scrittrice si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Vanity Fair: 'Quando è arrivata la diagnosi del tumore era una buona notizia, perché avevo ancora ...

Michela Murgia e il tumore: «Sono arrivata in ospedale in fin di vita, i medici pensavano che sarei morta» ilmessaggero.it

Michela Murgia dirige il nuovo numero di Vanity Fair dedicato alle famiglie queer, ovvero a tutte le forme di relazione stabile che non rientrano nella famiglia tradizionale riconosciuta dalla legge i ...Michela Murgia, scrittrice acclamata e voce attiva del movimento LGBTQ+, guida l'edizione Pride di Vanity Fair, sviscerando la riconfigurazione della famiglia nell'era moderna, tra citazioni evocative ...