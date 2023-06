Michela Murgia | “Non ho paura della morte | ho paura del dolore”

(Di martedì 20 giugno 2023) "Ero in fin di vita, la diagnosi di tumore è stata una buona notizia, ha voluto dire 'tempo'" “Io sono arrivata in ospedale in fin di vita. In ambulanza, in pronto soccorso e poi subito in sala operatoria. Era il secondo lockdown, Capodanno del 2021. Ero in condizioni di semi incoscienza, convinta di morire e coi medici convinti che sarei morta. Quando mi sono ripresa e sono uscita, quando è arrivata la diagnosi del tumore era una buona notizia, perché avevo ancora tempo, perché non sarei morta in terapia intensiva”.si confessa a tutto tondo a Vanity Fair, nel numero da domani in edicola diretto dalla scrittrice sarda. Dalla sua rivoluzione dell’amore al suo passato, dal difficile rapporto con il padre alla sua famiglia queer fino al raccontosua malattia e ai pensieri sulla, che non le fa ...

