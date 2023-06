Metropolis 355 Live - Fisco finale Con Mulé | Giordani | Provenzano e Valerio

Leggi su lastampa

(Di martedì 20 giugno 2023) Meloni a Parigi per Expo 2030: l'occasione per un riavvicinamento con Macron o un altro atto di sfida? All'Eliseo si parlerà anche di relazioni Italia-Francia e del Consiglio Europeo del 29-30 giugno; sul tavolo la riforma del patto di stabilità e la politica europea sui migranti. Fitto annuncia l'arrivo della terza rata del Pnrr, dal Pd il richiamo: non servano per le armi in Ucraina. Delega fiscale, meno tasse su tredicesime e straordinari. In Senato il ricordo di Belrusconi, in commissione alla Camera parte la discussione sulla Gpa che il governo vuole condannare come reato uiniversale. Il caso dei 33 bambini di famiglie arcobaleno rimasti senza un genitore per una sentenza a Padova fa ancora discutere e non è chiuso. Sono con noi, in ordine di scaletta, Giuseppe, deputato e responsabile Esteri nella segreteria del Pd; Giorgio Mulè, deputato di FI e ...