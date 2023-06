Meteo Roma del 20-06-2023 ore 06 | 10

(Di martedì 20 giugno 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo asciutto al mattino su le regioni con nuvolosità in transito schiarite instabilità momento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni sparsi sulle Alpi variabilità asciutta altrove in serata ancora fenomeni sulle Alpi con locali sconfinamenti sulle più di nord-ovest cresciuta altrove al centro giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alto in transito sia al mattino che al pomeriggio nessuna variazione nelle ore notturne Al Sud tempo stabile al mattino con cieli sereni ovunque qualche addensamento in più in transito sulla Sardegna tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo tutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque temperature minime massime stazionarie o interiore rialzo su tutta la penisola che ...

Le città a rischio, secondo il bollettino, sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. A cui si aggiunge ... giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la ... Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, ...

Meteo per Martedì 20 Giugno 2023, Roma. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 17°C e massima di 33°C ...