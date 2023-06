Messina | Retreat scientifico annuale con 100 ricercatori

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – La città disarà al centro del dibattito sui maggiori temi della ricerca biomedica per tre giorni, da oggi martedì 20 a giovedì 22 giugno. Saranno presenti oltre 100e ricercatrici attivi nella biomedicina e nella ricerca traslazionale. Ciascuno, nell’ambito del cosiddetto, avrà modo di presentare i risultati dei propri lavori e confrontarsi con altri colleghi. Ilè un eventoe tecnico dedicato alla promozione della condivisione e dell’interazione tra idell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche che verranno ada tutte le sedi di Italia: Palermo, Catania,, ...

