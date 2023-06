Messico | esonerato dopo appena sette partite il ct Cocca

(Di martedì 20 giugno 2023) È duratal’esperienza di Diegosulla panchina del. La Federcalcio messicana ha infatti comunicato di averloa causa di una serie di risultati deludenti, su tutti la sconfitta per 3-0 contro gli Usa nella semifinale di Concacaf Nations League. “La cosa naturale sarebbe aspettare la fine della Gold Cup, ma non c’è tempo, quindi vi informo che ho preso la decisione di rescindere il contratto di Diegoe del suo assistente staff tecnico“, ha dichiarato il presidente della federazione Juan Carlos Rodriguez in un video pubblicato dalla federazione. Subentrato a Gerardo Martino lo scorso febbraio,saluta dunque con un bilancio di tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Ilsi ...

Ilha confermato ufficialmente l'esonero del commissario tecnico Cocca: ecco chi al suo posto Grandi cambiamenti nella Nazionale messicana, come annunciato da un comunicato ufficiale. IL ...Commenta per primo Diego Cocca non è più il commissario tecnico della nazionale del, con lui sollevato dall'incarico anche il responsabile delle squadre Rodrigo Ares de Parga. Prenderà il posto da direttore tecnico ad interim Jaime Lozano, che guiderà dunque la squadra nella ...... dopo i Mondiali organizzati negli Stati Uniti, Canada e. L'Ucraina deve giocare tre ... Il club di David Beckham, infatti, hal'allenatore dopo la sconfitta contro i New York Red Bulls.

UFFICIALE: Messico, esonerato il ct Diego Cocca. Incarico affidato a Lozano ad interim TUTTO mercato WEB

La Federcalcio del Messico ha licenziato l'allenatore della nazionale Diego Cocca dopo il flop della squadra alla Nations League Concacaf. I centroamericani sono stati sconfitti giovedì scorso in semi ...Il Messico ha confermato ufficialmente l’esonero del commissario tecnico Cocca: ecco chi al suo posto Grandi cambiamenti nella Nazionale messicana, come annunciato da un comunicato ufficiale. IL COMUN ...